Sokakta doğum yapan köpeğe vatandaşlar yardım etti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde sokakta doğum yapan terrier cinsi köpeğin yardımına vatandaşlar koştu.

Sahibi Haydar Sağıroğlu'nun Kurtdereli Heykeli mevkisinde gezdirdiği "Coni" isimli köpeği, bir anda doğum yapmaya başladı.

Köpeğin doğurduğunu gören vatandaşlar yavruların ölmemesi için annesinden emzirmeye çalıştı.

İlk önce 4 yavru doğuran köpek bir süre sonra bir yavru daha dünyaya getirdi.

Vatandaşlar, coni ve yavrularının sıcaktan etkilenmemesi için şemsiye getirdi, daha sonra mama alarak besledi.

Köpeğin sahibi Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Coni'nin tüylerini kestirmek için veterinere götürdüğünü belirterek, "Yolda yürürken bir anda çevremdeki insanlar köpeğin doğurduğunu söylediler. Hamile olduğunu biliyordum ama ne zaman doğum yapacağını tam bilmiyordum." diye konuştu.

Vatandaşlardan Zeynep Karapınar da doğum anına denk gelmediğini ama yavrular doğduktan sonra yardıma koştuğunu dile getirerek, "İnsanlar bir anda koşturmaya başladı. O esnada köpeğin doğum yaptığını gördük. Şimdi de bir yavrunun annesinin emmesi için yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

Köpek ve yavruları, vatandaşların müdahalesinin ardından sahibi Sağıroğlu tarafından götürüldü.

Kaynak: AA