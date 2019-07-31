Sokakta dehşet; Çocuğun boğazından bıçakladığı çocuk öldü (2)

SORUŞTURMA KAPSAMINDA BİR ÇOCUĞUN İFADESİ ALINACAK

Diyarbakır'da, Cihan Gider'i sokakta boğazından bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında D.B. (17) ile B.B. (8), polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. B.B., ailesine teslim edilirken, D.B. ise Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. D.B.'nin, yarın adliyede pedagog eşliğinde ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA