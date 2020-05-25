Sokakta davul eşliğinde oynayanlara 34 bin lira kısıtlama cezası
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Sokakta davul eşliğinde oynayanlara 34 bin lira kısıtlama cezası

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, sokakta davul çalarak ve otomobilden şarkı açarak oynayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL...

Sokakta davul eşliğinde oynayanlara 34 bin lira kısıtlama cezası
25.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:22

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, sokakta davul çalarak ve otomobilden şarkı açarak oynayıp, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan 11 kişiye toplam 34 bin 650 TL para cezası kesildi.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan vatandaş, sosyal medyada gördüğü canlı yayında, 4 Eylül Mahallesi 254 Sokak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin olduğu ihbarını yaptı. İhbar üzerine harekete geçen polis, görüntülerden sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, davul ve otomobilden çalınan hareketli müzikler eşliğinde oynadıkları tespit edilen 11 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve İçişleri Bakanlığı'nın 8184 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması getiren genelgesi gereği toplamda 34 bin 650 TL cezai işlem uygulandı.Canlı yayınlanan görüntülerde, bugüne kadar pozitif vakanın görülmediği Kula'da vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayarak davul eşliğinde oynamaları yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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