Sokakta Dans Eden İranlı Cesur Kadın Sosyal Medyanın Gündemi Oldu

İran'da bir kadının yasağa rağmen sokakta dans etmesine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BEYAZ ÇARŞAMBALAR EYLEMİ GİDEREK YAYILIYOR

İranlı kadınların İran hükümetine karşı başlattığı 'Beyaz çarşambalar" eylemi giderek yayılıyor.

YASAĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

İran'da rejim karşıtı gösterilerin adresleri olan başkent Tahran sokakları bu kez de yasağa rağmen bir kadının sokakta dans etmesine tanık oldu.