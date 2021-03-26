Sokakta çelik kasa bulundu
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Sokakta çelik kasa bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokakta çelik kasa bulunduİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, çalıntı olduğu değerlendirilen bir çelik kasa sokakta polis tarafından bulundu.

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Sokakta çelik kasa bulundu

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, çalıntı olduğu değerlendirilen bir çelik kasa sokakta polis tarafından bulundu. Polis, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, dün saat 23.30 sıralarında bir taksi sürücüsü 112 Çağrı Merkezi'ne kimliği henüz öğrenilemeyen 2 şüphelinin çelik kasa taşıdığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Taksi sürücüsüne ulaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin Bornova ilçesinden taksiye bindiklerini ve Bayraklı 7301 sokakta indiklerini tespit etti. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalar sonucu, çelik kasa 7324 ile 7344 sokağın birleştiği noktada bulundu. Şüpheliler tarafından siyah poşete sarılan ve 2 suntanın arasına gizlenen çelik kasa, polisler tarafından sahibine teslim edilmek üzere alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çelik kasayı bırakıp kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokakta çelik kasa bulundu
Sokakta çelik kasa bulundu
Sokakta çelik kasa bulundu
Sokakta çelik kasa bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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