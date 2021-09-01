SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
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SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI

SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAMAN'da sokakta karşılaşan iki grubun birbirlerine, otomobillerinin içinden tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu, birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk (66) yaralandı.

KARAMAN'da sokakta karşılaşan iki grubun birbirlerine, otomobillerinin içinden tabanca ve pompalı tüfekle ateş açması sonucu, birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk (66) yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan ve kimlikleri belirlenemeyen iki grup, seyir halinde otomobillerinden birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu birinci kattaki evinin balkonunda uyuyan Raziye Örk'ün kolu ve sırtına saçma isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Örk, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Örk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan iki gruptaki kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI
SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI, BALKONDA UYUYAN KADIN YARALANDI - Haberler
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