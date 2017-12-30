Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Yakın İlgi

Kilis'te, sokakta çalıştırılan çocukları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı sağlanıyor.



Kilis Gençlik Merkezi ile Sosyal Hizmet Merkezi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde sokakta çalıştırılan çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılım sağlamaları ve Gençlik Merkezine gelerek faaliyetlere katılım sağlamaları ile çalışma yapılıyor, Proje kapsamında çocukların sokaktan uzaklaştırıp,kötü alışkanlıklardan uzak tutup,sokaktan merkeze projesi ile çocukların, sokakta geçirecekleri zamanları Gençlik Merkezinde çeşitli faaliyetlere katılarak değerlendirmelerini sağlanıyor. - KİLİS