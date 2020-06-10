Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı
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Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı

Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle ailesi gözetiminde sokağa çıkması izni olan ve yaşları 7 ile 12 arasında değişen iki kardeş polisi görünce kaçtı Polis çocukları yakalayıp onlara maske verip evlerine götürdü Adana'da yeni tip...

10.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:29

Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle ailesi gözetiminde sokağa çıkması izni olan ve yaşları 7 ile 12 arasında değişen iki kardeş polisi görünce kaçtı

Polis çocukları yakalayıp onlara maske verip evlerine götürdü

ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ailesi gözetiminde sokağa çıkma izni olan ve yaşları 7 ile 12 arasında değişen iki kardeş polisi görünce kaçtı. Polis çocukları yakalayıp evlerine götürdü.

Yeni tip korona virüs nedeniyle çocukların sokağa çıkması yakalaşık 2 aydır yasaklanmıştı. Bir sürede çocuklar sadece çarşamba ve cuma günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu. Dünden itibaren ise çocukların ailesi gözetiminde sokağa çıkmasına izin verildi. Adana'da çocukların tek başına sokağa çıkma yasağı devam etmesine rağmen uygulama yapan yunus ekipleri yaşları 7 ile 12 arasında değişen biri kız iki çocuğun atık kağıt toplayarak çalıştıklarını gördü. Polis çocuklara seslendi ancak çocuklar polisi görünce kaçmaya başladı. Bir süre sonra polis çocukları yakalayıp onlara önce maske verdi. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklardan kız olanın elinde ise yanık izleri bulunması dikkat çekti. Çocuklar, mecbur oldukları için sokakta çalıştıklarını söyledi. Polis daha sonra çocukları evlerine götürdü.

Sokakta çalışan çocuklar polisi görünce kaçtı

Kaynak: İHA

Manşet

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