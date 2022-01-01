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Sokakta çalışan 34 çocuk tespit edildi

Sokakta çalışan 34 çocuk tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yılın son çeyreğinde sokakta çalıştığını tespit ettiği 34 çocuğa yönelik mesleki müdahale geçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri yılın son çeyreğinde sokakta çalıştığını tespit ettiği 34 çocuğa yönelik mesleki müdahale geçekleştirdi.

Düzce'de sokakta çalışan çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler l Müdürlüğü 2021 yılının son çeyreğinde Sosyal Hayat merkezi ekiplerince 34 çocuk tespit etti. Sokakta çalışan veya çalıştırıldıkları tespit edilen çocuklara yönelik yüksek yararları doğrultusunda gerekli mesleki müdahaleler gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede "Çocuklarımızın sokaklarda çalıştırılmaması için elimizden geldiğince çalışmalarımızı yapıyoruz. 2021 yılının son çeyreğinde ekiplerimiz sahada yaptığı çalışmalar neticesinde 34 çocuk tespit edildi ve gerekli mesleki müdahaleleri gerçekleştirdik. Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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