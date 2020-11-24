Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
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Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu

24.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:33
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu

Samsun'un Bafra ilçesinde gözleri iltihaplanmış yavru kedi, veterinerde tedavi ettirilerek koruma altına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde gözleri iltihaplanmış yavru kedi, veterinerde tedavi ettirilerek koruma altına alındı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bahçesinde polis ekiplerince bulunan gözleri iltihaplanmış yaralı yavru kedi polis ekiplerinin duyarlı davranışları sayesinde hayata tutundu. Kediyi o halde gören polis ekipleri Bafra Doğa ve Hayvan Severler Eğitim Desteği üyesi öğretmen Emine Kadıoğlu Uluçay'ı arayarak destek talep etti. Bu talebe duyarsız kalmayan dernek üyesi kediyi veterinere götürerek tedavi ettirdi. Veteriner tarafından tedavisi tamamlanan yavru kedi, Öğretmen Emine Kadıoğlu Uluçay tarafından görev yaptığı Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tedavisine ve bakımına 10 gün devam edildi. "Şanslı" ismi takılan ve normale dönen yavru kedi tekrar bulunduğu ortam olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bahçesinde hazırlanan kulübesinde polislere emanet edilerek bakıma alındı. - SAMSUN

Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu
Sokakta bulunan yaralı kedi hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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