Sokakta bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar kameraya yakalandı - Haberler
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Sokakta bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokakta kaldırımda bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokakta kaldırımda bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Yunus Emre Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokakta meydana geldi. Sokağa hurdacı arabası ile gelen iki kişi kaldırım da bulunan telekom kapağını çalarak hızla uzaklaştı. O anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Sokakta bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar kameraya yakalandı

Sokakta bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar kameraya yakalandı

Sokakta bulunan telekom kapağını çalan hurdacılar kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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