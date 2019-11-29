Sokakta bulunan tavşanı anaokulu sahiplendi

29.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:02

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokakta bulunan evcil tavşan, anaokulu tarafından sahiplenildi.

Liseler Mahallesi Niksar Caddesi'nde vatandaşlar tarafından evcil tavşan bulundu.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği yetkilileri, mahalleye gelerek 2 yaşındaki dişi tavşanı teslim aldı.

Veteriner kontrolünün ardından sağlıklı olduğu belirlenen tavşan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım aracılığıyla Ünye Gölevi Anaokulu'na sahiplendirildi.

Anaokulu öğrencileri, tavşanı havuç ve marulla besliyor.

Anaokulu Öğretmeni Beyzanur Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, tavşan için okul bahçesinde kulübe yaptırdıklarını söyledi.

Okulun bahçesinde hayvan evleri oluşturduklarını anlatan Türk, "Çocuklarımızın hayvanları sevmeleri, sahiplenmeleri için hayvanlar alemi projemiz var. Bu kapsamda bahçede tavşan evi, tavuk evi hazırladık. Onlarla yaşayarak, doğayı anlayarak, doğa ile iç içe yaşamalarını istiyoruz." dedi.

Türk, çocukların hayvanlara iyi davranan birey olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA