Sokakta bulunan "Benjamin" öğrencilere emanet

06.09.2019 19:28

Adıyaman'da bir okul, "Benjamin" adı verilen köpeği sahiplendi.

15 Temmuz Şehitler Ortaokulunda görevli memur Şafak Oruç'un hayata geçirdiği, "Her Sınıfın Hayvan Dostu Bulunsun Projesi" kapsamında, bir süre önce sokakta bulunan Benjamin sahipsiz bırakılmadı.

Benjamin, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'de çocuklarla buluşacak.

Okulda memur Şafak Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim kurumunun geçen yıl "Miya" ve "Gofret" adlı iki kediyi sahiplendiğini söyledi.

Okul yönetiminin bu yıl köpek sahiplenmek istediğini ifade eden Oruç, şunları dile getirdi:

"Köpek sahiplenmek için Veteriner Müdürlüğüne geldik. Köpeğin adı Benjamin. Çok harika bir köpek. Alışmamak mümkün değil. Okul açılınca öğrencilere sürpriz yapacağız. Okul olarak farkındalık sağlamak için hayvan sahiplenmeye devam edeceğiz."

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yusuf Işık ise bir ihbar sonucu 6 gün önce sokakta buldukları 1,5 yaşındaki Benjamin'in tedavi ve bakımını yaptıklarını belirtti.

Işık, "Benjamin'i kısırlaştırdık. Buradaki işlemlerinin ardından köpeğin sahiplendirilmesi adına fotoğrafını sosyal medyadan paylaştık. Şafak Oruç, sosyal medyada Benjamin'i görüp, yanımıza geldi. Aralarında duygusal bağ oluşmuş. Kendisi bize köpeği sahiplenmek istediğini söyledi." dedi.

Işık, hayvanseverlerin okullarda hayvan sahiplenmeye devam etmesini umut ettiklerini aktardı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda rehber öğretmen Özge Ararat da 15 Temmuz Şehitler Ortaokulunun uyguladığı projeyi kendi okullarında da uygulamak için idarecilerle görüşeceğini anlatarak, projenin birçok eğitim kurumuna örnek olmasını diledi.

Kaynak: AA