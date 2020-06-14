Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor
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Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor

Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor Denizli'deki gençten 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket Sokakta bulduğu deste halindeki paranın sahibine sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ulaşmaya çalışıyor Denizli'de dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir...

14.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:00

Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor

Denizli'deki gençten 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket

Sokakta bulduğu deste halindeki paranın sahibine sosyal medyadan yaptığı çağrılarla ulaşmaya çalışıyor

DENİZLİ - Denizli'de dolmuşta bulduğu cüzdanı sahibine teslim ederek örnek bir davranış gösteren genç, şimdi de sokakta yürürken bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor. Emre Zeybek isimli genç sosyal medyadan yaptığı çağrılar ile paranın sahibini bulmaya çalışıyor.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Zeybek gece saatlerinde Esma Hatun Camisi yakında yolda yürürken yerde deste halinde bir miktar para buldu. Bir süre çevrede dolaşan Zeybek, paranın sahibini bulamayınca sosyal medyadaki gruplardan çağrıda bulunarak sahibine ulaşmaya çalıştı.

İnsanlık ölmemiş dedirten olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Zeybek, "Akşam 23.00 saatlerinde, yanımda bir arkadaşımla beraber yürüyüş yaparken, Esma Hatun Cami tarafında yerde deste halinde para gözümüze çarptı. 'Ne yapacağız' diye düşünürken, sahibini bulmak için, erişim sayısı yüksek olan sosyal medya hesaplarında miktarı söylemeden, paranın bulunduğunu söyledim. Denizli Trafik Yaşam Grubu gibi yerlerden çağrıda bulundum. Para şu anda bizde. Sahibi bulunduğu taktirde net ve eksiksiz bir şekilde teslime dilecek. Para, toplu bir para olduğu için bankadan çekildiğini tahmin ediyorum. Eğer ki paranın net miktarı ve seri numaralarını bize bildirirlerse biz parayı geri taktim edeceğiz" diye konuştu.

Haram parayla bir yere varılamayacağını dile getiren Zeybek, yüklü miktarda para taşıyan vatandaşlara da dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, zeybek'in önceki aylarda şoförlük yaptığı dolmuşta içinde para olan cüzdan bulduğu ve sosyal medyadan yaptığı çağrılar ile sahibine ulaştırdığı öğrenildi.

Sokakta bulduğu yüklü miktardaki paranın sahibini arıyor

Kaynak: İHA

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