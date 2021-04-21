Sokakta bulduğu yavru köpeği sahiplendi
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Sokakta bulduğu yavru köpeği sahiplendi

Sokakta bulduğu yavru köpeği sahiplendi
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir akaryakıt satış elemanı sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek "Şampiyon" ismini verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan bir akaryakıt satış elemanı sokakta bulduğu köpeği sahiplenerek "Şampiyon" ismini verdi.

Akaryakıt istasyonunda çalışan Osman Cerit (55), sokakta bulduğu yavru köpeği veterinere götürüp sağlık kontrolünü yaptırdıktan sonra iş yerinin bahçesinde beslemeye başladı.

İstasyonun maskotu haline gelen yavru köpeğe Şampiyon adını veren Cerit, sahiplendiği köpeğe iş yerinde baktığını söyledi.

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte köpeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Cerit, "Bakmaya başlayalı 45 gün oldu, büyüteceğiz ve burada kalacak. Aldığımız gün iğnelerini yaptırdık. 3 gün sonra da banyosunu yaptırdık. Haftada bir defa şampuanla yıkıyoruz." dedi.

Cerit, köpeği genellikle beyaz etle beslediklerini dile getirerek, "Beyaz eti çok seviyor, özellikle kemikleri kıtır kıtır yiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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