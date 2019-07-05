Sokakta bulduğu yavru baykuşu yetkililere teslim etti

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan yavru baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesi Ada Mahallesinde Necdet Demirat adlı vatandaş, sokak ortasında yavru bir baykuş gördü. Çok küçük olduğu için uçamayan yavru baykuşa ilk olarak su veren Demirat, "Bu canımızı Ada Mahallesinde dolaşırken yolda bulduk. İlk gördüğüm anca aç ve susuz olduğundan yürüyemez haldeydi. İlk olarak su verdim ve karnını doyurmaya çalışacağım. Sonra da İlçe Tarım Müdürlüğüne götürerek teslim ettim. Onlara da Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA