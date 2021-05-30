Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
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Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor

Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da hayvansever kadın, sokaklarda bulduğu engelli hayvanlara evinde annelik yapıyor.

Bursa'da hayvansever kadın, sokaklarda bulduğu engelli hayvanlara evinde annelik yapıyor.

Tam bir hayvansever olan Zeynep Demidoğa, evinde onlarca engelli kediye çocuğu gibi bakıyor. Sokaklardan ve farklı şehirlerden bulduğu engelli hayvanları evine getirerek onları besliyor. Cerrahi müdahale yapılacak kedileri veterinere götürüp tedavilerini yaptırıyor. Hayvansever kadının evinde çok sayıda ayakları olmayan ve gözleri görmeyen kedi bulunuyor.

Toplam 65 kediyi besleyen kadın, ayrıca HAÇİKO Derneği Bursa Şube sorumlusu olarak görev yapıyor. Sokakta bulduğu kedilere gözü gibi baktığını ifade eden Zeynep Demidoğa, "Hayvanları çok seviyorum, sokakta bulduğum ve bana ihbar yapılan engelli ve sakat hayvanları gidip alıp tedavilerini yaptırdıktan sonra evimde besliyorum. Çok sayıda ayağı olmayan ve gözü görmeyen kedi besliyorum. Kediler benim evladım gibi. Evimde 65 kediyi her gün besliyorum" dedi. - BURSA

Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor
Sokakta bulduğu sakat kedilere annelik yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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