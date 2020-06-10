Sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi yolda bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

İlyasköy Mahallesi'nde Aynur Adıgüzel, yolda dağınık halde bulduğu 350 lira tutarındaki parayı, sahibine ulaştırılması için İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Para, zabıta tarafından sahibi Nihat Aslan'a teslim edildi.

Aslan, duyarlılığı için Aynur Adıgüzel'e teşekkür ederek, "Param kaybolunca İlyasköy Polis Merkezine başvurdum. Zabıta ekipleri, paramın bulunduğunu bana beyan etti. Paranın bulunmasına sevindiğim kadar paramı bulan duyarlı vatandaşımızın belediyeye teslim etmesi de beni mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA