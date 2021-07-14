Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da sokakta yürüyen bir kişi, yolda bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Elazığ'da sokakta yürüyen bir kişi, yolda bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti. Altınların, hurdacılık yapan bir kadının birikimi olduğu öğrenildi.

Elazığ'da Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalışan Murat Kaşan, mesai arası evine gireceği sırada kaldırımda bir el çantası gördü. Fermuarı açık olan çantaya bakan Kaşan içerisinde altın olduğunu fark etti. Çantayı alan Kaşan, kuyumcuya giderek altınların sahte mi gerçek mi olduğu sordurdu. Altınların gerçek olduğunu öğrenen Kaşan, durumu iş yerinde görevli polis memuruna bildirdi. Polis memuru çantanın bulunduğu Rızaiye Mahallesi'ne bakan polis merkezine haber verdi. Altınlarını kaybedenin ise polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Sonay Elekçi olduğu bildirildi. Hurdacılık yaparak yılların birikimini yatırdığı altınlarının bulunduğunu öğrenen Elekçi, Kaşan'ın yanına gitti. Keşan'a minnetle teşekkür eden Elekçi, altınlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Altınları hastaneye giderken düşürmüş

Hurdacılık yaptığını belirten Sonay Elekçi, "Biraz birikimim vardı. Hastaneye gittim. Hastaneden gittiğimde cebimden düşürmüşüm. Kaybettiğimi anladım ve polise haber verdik. Denetimli Serbestlikte Müdürlüğünde çalışan bir ağabey bulmuş. Ondan da Allah razı olsun. Tüm halkımıza da bu örnek olsun" dedi.

Öğlen arsında eve gittiğini aktaran Murat Kaşan ise "Arabayı park edip eve çıkarken evin yanında bir çanta buldum. Fermuarı açıktı, boş zannettim ama bir baktım içerisinde altınlar vardı. Aldım eve getirdim. Mesaiye gelmeden kuyumculara sahte mi gerçek mi diye gösterdim. Kuyumcu da gerçek olduğunu söyledi. Kurumuna gelip, kurumdaki polis memuruna haber verdim. Onlarda altınların kaybolduğu mıntıkadaki emniyet merkezine bildirdiler. Onlarda başvurunun olduğunu söyledi. Altınların sahipleri geldi ve teslim ettik. Bu bizim vatandaşlık görevimiz. Herkes yapar diye düşünüyorum" diye konuştu.

(Kamil Can Kılıç/İHA)

Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş İlyas Tetik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokakta bulduğu içi altın dolu çantayı sahibine teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 21:11:59. #1.14#

title