Sokakta Bulduğu 3 Bin TL'nin Sahibine Zabıta Anonsuyla Ulaştı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yolda yürürken banka şubesinin önünde yerde 3 bin TL bulan Zakir Güngören, zabıtaya başvurdu. Yapılan anonsla gelen kişiye parası teslim edildi.

Keşan'da yaşayan Zakir Güngören, Yukarı Zaferiye Mahallesi, Anafartalar Caddesi üzerindeki bir banka şubesinin önünde yere düşürülmüş 3 bin TL buldu. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki zabıta anons odasına giden Güngören, burada bir miktar para bulunduğu anonsunu yaptırdı. Kısa süre sonra anons odasına gelen kişi, düşürdüğü parayı Zakir Güngören'den teslim aldı. Parasını teslim alan kişi, "Böyle bir davranış nedeniyle Zakir Güngören'e ve kendisine yardımcı olan Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi.

Zakir Güngören de "Bir banka şubesinin önünde bulduğum 3 bin TL'nin sahibinin bulunması için Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek, anons yaptırdık. Paranın sahibi anonstan sonra buraya geldi ve bulduğum parayı kendisine teslim ettim. Gönlüm çok rahat ve mutluyum" diye konuştu.

- Edirne

Kaynak: DHA