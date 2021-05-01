Sokakta bitkin halde bulduğu kedi yavrularına emniyet müdürü sahip çıktı
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Sokakta bitkin halde bulduğu kedi yavrularına emniyet müdürü sahip çıktı

Sokakta bitkin halde bulduğu kedi yavrularına emniyet müdürü sahip çıktı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken kedi yavrularına İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak sahip çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken kedi yavrularına İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak sahip çıktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanındaki araziden kedi sesi geldiğini duyan Büyükatak, çevreyi araştırdı.

Büyükatak, burada gözleri iltihap nedeniyle kapanan bitkin halde iki kedi yavrusu buldu.

Kedi yavrularını polis merkezine götüren Büyükatak, yardım istediği veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanların kapanan gözlerine ilaçla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Büyükatak, daha sonra tedavilerini yaptığı kedi yavrularına biberonla süt verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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