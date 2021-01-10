Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor

10.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:21
Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor

ESKİŞEHİR'de Ali Baytekin (47), sokakta tartıştığı baba oğul Ali Gümüş (33) ile Selami Gümüş'ü (64) bıçakla yaraladı.

ESKİŞEHİR'de Ali Baytekin (47), sokakta tartıştığı baba oğul Ali Gümüş (33) ile Selami Gümüş'ü (64) bıçakla yaraladı. Baba Selami Gümüş tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybederken, oğlu Ali Gümüş'ün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayın ardından Ali Baytekin çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen 4 Ocak günü Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Canay Sokak'ta meydana geldi. Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş yolda karşılaştıkları Ali Baytekin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baytekin, üzerinde taşıdığı bıçakla baba Gümüş'ü göğsünden, oğlu Ali Gümüş'ü ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Selami Gümüş ve oğlu Ali Gümüş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba Selami Gümüş, tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Ali Gümüş'ün ise tedavisinin ise  sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Baytekin ise çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRALI


Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor
Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor
Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor
Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özge Özder Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Türk Galatasaray Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokakta bıçaklanan baba, 6 gün sonra hayatını kaybetti, oğlunun tedavisi sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 15:20:58. #1.15#
title