Sokakta bıçakla yaralanmış halde bulundu
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Sokakta bıçakla yaralanmış halde bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Taner E. (33), sokakta kanlar içerisinde yatarken bulundu.

Sokakta bıçakla yaralanmış halde bulundu
27.04.2020 23:49 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:49

KAHRAMANMARAŞ'ta, Taner E. (33), sokakta kanlar içerisinde yatarken bulundu. Vücudunun değişik yerlerinde bıçakla yaralandığı anlaşılan Taner E. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Abdülhamit Han Mahallesinde meydana geldi. Sokakta kanlar içerisinde olan Taner E.'yi görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Taner E.'nin vücudunun değişik yerlerinde bıçak yarası tespit edildi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Taner E. tedavi altına alındı.Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Taner E.'nin bir kişi tarafından mı bıçaklandığı yoksa kendi kendine mi zarar verdiği araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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