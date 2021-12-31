Son dakika haberi... Polis olası faciayı önledi... Sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpek yakalandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Polis olası faciayı önledi... Sokakta başıboş gezen pitbull cinsi köpek yakalandı

KAYSERİ Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde; işlek cadde üzerinde başıboş olarak gezen pitbull cinsi köpeği, çevreye zarar vermeden polis ekiplerince yakalanarak barınağa teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğayı ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile devriye ekipler tarafından ilçede bulunan Fuzuli Caddesi üzerinde başıboş olarak gezen ve tehlikeli ırklar arasında bulunan pitbull cinsi köpek tespit edildi. Ekiplerce yakalanarak kontrol altına alınan köpek, Kocasinan Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Son günlerde farklı şehirlerde meydana gelen olaylarda başıboş köpekler tarafından saldırıya uğrayan vatandaşlardan yaralananlar olmuştu.