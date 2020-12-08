Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı
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Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı

08.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:48
Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de sokakta bağırarak yardım dilenen ve sosyal medyada bir anda gündem olan kişinin, farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yaptığı ve insanları kandırarak yardım istediği ortaya çıktı.

İstanbul Esenler'de sokakta bağırarak yardım dilenen ve sosyal medyada bir anda gündem olan kişinin, farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yaptığı ve insanları kandırarak yardım istediği ortaya çıktı. Öte yandan şahsın sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı görüldü.

Esenler'de sokakta "Karım hamile, sabahtan beri borç para arıyorum, yardım edin, Kur'an çarpsın geri öderim" diye bağırarak dilenen M.K., sosyal medyada gündem olmuştu. M.K.'nın isyanını çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaştı ve yardım çağrısında bulundu. Ancak M.K.'nın yardım isteği de, isyanı da sahte çıktı.

Esenler'de oturmuyor, adres vermedi

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, M.K.'ya ulaştıklarını ve bilgilerini kendileriyle paylaşmadığını ve şahsın Esenler'de oturmadığını, attığı bir tweet'le duyurdu. Göksu, "Sosyal medyada paylaşılan videodaki kişiye ulaştık. Şahıs Esenler'de oturmadığını ifade etti. Nerede oturduğunun önemli olmadığını ve her şartta yardım edeceğimizi söylememize rağmen adresini vermekten imtina etti. Konunun her açıdan takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Farklı ilçelerde de bu yolla dilencilik yapıyor

Edinilen bilgiye göre M.K.'nın eşi hamile değil ve eşinden ayrı. Çevresindekilere Ümraniye'de oturduğu bilgisini vermiş ancak adresi yalan ve bu yolla farklı ilçelerde de dilencilik yaparak para topluyor.

Video ve fotoğrafları ortaya çıktı

M.K.'nın Gazi Mahallesi'nde de aynı ajitasyonu yaptığı video görüntüleri ve insanlardan para yardımı istemesine rağmen sosyal medya hesaplarında içki masaları paylaştığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı
Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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