KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı

Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltıİZMİT'te sokakta alkol alan iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı

İZMİT'te sokakta alkol alan iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken bazı kişiler de bıçak çıkardı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Polis, 6 kişiyi gözaltına alırken, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı