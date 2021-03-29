KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltıİZMİT'te sokakta alkol alan iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı

İZMİT'te sokakta alkol alan iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sokakta alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşürken bazı kişiler de bıçak çıkardı. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son buldu. Polis, 6 kişiyi gözaltına alırken, bir kişinin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı
KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Bahar Candan Merve Dizdar Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KOCAELİ Sokakta alkol alan iki grup arasında kavga 6 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 23:37:14. #1.16#
title