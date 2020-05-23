Sokakların boş kaldığı Diyarbakır'da refüjlere 2 milyon çiçek dikilecek
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Sokakların boş kaldığı Diyarbakır'da refüjlere 2 milyon çiçek dikilecek

DİYARBAKIR'da, Ramazan Bayramı sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar evlerine çekildi.

Sokakların boş kaldığı Diyarbakır'da refüjlere 2 milyon çiçek dikilecek
23.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:12

 

DİYARBAKIR'da, Ramazan Bayramı sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar evlerine çekildi. Güvenlik güçlerinin kontrol noktalarında sıkı denetim yaptığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'nce kavşak ve refüjlere 2 milyon çiçek dikimi başladı.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamasında Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Diyarbakır'da sessizlik hakim oldu. Arife günü nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin açık olduğu kentin cadde ve sokakları boş kaldı. Yollarda sadece görevi dolayısıyla dışarı çıkması gereken az sayıda kişinin görüldüğü kentte güvenlik görevlileri, çeşitli noktalarda kontrol noktası oluşturup, denetim yaptı. Denetimde kimlikleri sorgulanan vatandaşlardan seyahat belgeleri olanların geçişine izin verildi.2 MİLYON ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞACAK

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilerek kentteki refüj ve kavşakları çiçeklendirmek için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, belediye fidanlığında üretilen 2 milyon mevsimlik çiçeği toprakla buluşturmaya başladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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