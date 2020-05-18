Sokakları yasak değil, sıcak hava boşalttı
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Sokakları yasak değil, sıcak hava boşalttı

Sokakları yasak değil, sıcak hava boşalttı Mersin'de Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak bulunmayan kentte, bu sefer vatandaşları 'sokağa çıkma yasağı' değil sıcak hava evde...

Sokakları yasak değil, sıcak hava boşalttı
18.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:56

Sokakları yasak değil, sıcak hava boşalttı

Mersin'de Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü

Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak bulunmayan kentte, bu sefer vatandaşları 'sokağa çıkma yasağı' değil sıcak hava evde kalmaya zorluyor

Sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki çocuklar ise kentin bazı bölgelerinde süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalışıyor

MERSİN - Mersin'de geçen Perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, kent adeta 'hayalet şehir' haline döndü. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasak bulunmayan kentte, bu sefer vatandaşları 'sokağa çıkma yasağı' değil sıcak hava evde kalmaya zorluyor. Öte yandan sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaşındaki küçük bazı çocuklar ise kentin bazı bölgelerinde süs havuzlarına girerek, serinlemeye çalışıyor.

Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye'de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 10-12 derece üzerinde seyrediyor. Geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinden etkili olan sıcaklıklar, bu hafta sonuna kadar gözlenecek ve sıcaklıklar normal değerlerin 10-12 derece üzerinde olacak. Ayrıca yer yer sıcaklık rekorları kırılacak. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava kütlesinin etkisinde kalan kentler arasında olan Mersin'de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Kent merkezi 'hayalet kent' gibi olan Mersin'de çok az sayıda insan dışarıda görülebiliyor. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahil ise bomboş kaldı. Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ya üstü kapalı banklarda yada ağaçlarının gölgelerinin altında güneşten korundu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 'sokağa çıkma yasağının' bulunmadığı Mersin'de vatandaşlar sıcaktan dolayı zorunlu olarak evde kalıyor. Sokak hayvanları da gölgelik bölgelerde güneşten korunurken, kuşlar da su birikintilerinde serinlemeye çalışıyor.

Yasağa rağmen çocuklar sulama havuzlarında serinliyor

Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altındaki çocuklarda, yasağa rağmen kentin bazı bölgelerinde sulama havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Hem yasak hemde tehlikeye rağmen çocuklar sulama havuzlarına kafa üstü atlayışlar yaparken, kimseye de aldırış etmiyorlar. Sıcak havadan dolayı sulama havuza girdiklerini söyleyen çocuklar, yetkililerin kendilerinin girebileceği bir havuz yapmasını istediler.

"İlk defa Mayıs ayında böyle bir sıcak oldu"

Emekli maaşını almak için dışarı çıkan 58 yaşındaki Sadullah Örgün, ilk kez Mersin'de Mayıs ayında böyle bir sıcak olduğunu vurgulayarak, "Sıcaklar gerçekten çok yıpratıcı durumda. Zaten korana virüs dolayısıyla içerideydik, şimdi hiç çıkamaz olduk. İlk kez dışarı çıktık ama hava gerçekten çok sıcak. Zaten yazın Mersin'de yasağa gerek yok, çünkü sıcaktan dolayı hep yasak var gibi. Sıcak biraz erken başladı. Mersin'de hava sıcak oluyor ama bu sıcak normalin çok çok üzerinde. Bu kadarını beklemiyorduk. Bende bugün emekli maaşımı almak için çıktım. Çekip hemen eve gelip, oturacağım. Başka yapacak bir şey yok" dedi.

Mersin kent merkezinde nemsiz termometreler 38 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyarırken, özellikle saat 10.00 ile 16.00 arasında mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiğini belirttiler.

Kaynak: İHA

Manşet

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