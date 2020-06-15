Sokakları resimlerle süslediler Sokakları resimlerle süslediler Batman'da eğitmen Yıldız Tüzer, korona virüse dikkat çekmek için çocuklarla birlikte sokaklardaki duvarları tuvale çevirip resimlerle süsledi.

Sokakları resimlerle süslediler

BATMAN - Batman'da eğitmen Yıldız Tüzer, korona virüse dikkat çekmek için çocuklarla birlikte sokaklardaki duvarları tuvale çevirip resimlerle süsledi.

Batman Halk Eğitim Merkezinde kuaför eğitmeni olarak çalışan Yıldız Tüzer, Kısmet Mahallesindeki sokaklarda çocuklarla birlikte resim çizdi. Bu etkinlik dışarı çıkamayan çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Çocuklarla güzel bir etkinlik oluşturmak için bu çalışmayı gerçekleştirdiğini kaydeden Tüzer, "Korona virüs sürecinde çocuklara sosyal mesafeyi anlatıp bilinçlenmelerini sağladık. Sokakta yaptığımız çalışmalarla da çocukları bilinçlendirdik. Yaptığımız çalışma çocuklara bir etkinlik oldu. Çocuklar evde kalmaktan sıkılıyorlardı, çocuklar için sosyal eğlenecek alanları yok, yaptığımız etkinlikle çocuklar resme ilgi duymaya başladı. Her gün düzenli bir şekilde sabah uyanıp resim çalışmalarını yapıyoruz. Bulunduğumuz sokak kötü bir sokak, duvarlar çok kötü, eski durumda, biz de bu kötü, eski duvarlarımıza renk katıyoruz. Gençlere, çocuklara yönelik çalışmalar sağlayacağız. Amacım sokaklarımızı Alaçatı gibi görüntü sağlamak. Mahalleyi pırıl pırıl yapıp gezilecek hale getirmek istiyoruz. Kendi imkanlarımla boya aldım, çocuklarımızla birlikte sokaklarımızı boyamaya çalışıyoruz. Resim öğretmeni değilim Halk Eğitim Merkezinde kuaför usta öğreticisi olarak görev alıyorum. Hobi olarak küçüklüğümden beri resme ayrı bir ilgim var" dedi.

Mahalle sakinlerinden Tenzile İpek de Tüzer'in kendilerinden izin isteyerek duvarlarında resim çizdiğini söyledi. İpek, "Bizim duvardır, izin istediler böyle bir çalışma için. Biz de yapın dedik, çocuklarımız seviniyor. Kızlarım da yardım etti. Bu çalışmalardan memnunuz. Allah razı olsun onlardan, mutlu olduk" diye konuştu.

Çocuklar da resim yapmayı sevdiklerini belirterek sokakları resimlerle donatacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA