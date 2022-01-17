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Sokakları kardan adamlarla süslediler

Sokakları kardan adamlarla süslediler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar yaptıkları kardan adamlarla sokakları süsledi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar yaptıkları kardan adamlarla sokakları süsledi.

Bolu'da, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar kar yağışının keyfini kardan adamlar yaparak yaşadı.

Özellikle ara sokaklarda bulunan esnafların işyerleri önlerine yaptıkları kardan adamlar renkli görüntüler oluşturdu. Müzik aletleri satan bir işyeri yaptığı kardan adamın üzerine gitar koyarken, başka bir işyeri ise korona virüse dikkat çekmek için yaptığı kardan adama maske taktı. - BOLU

Sokakları kardan adamlarla süslediler

Sokakları kardan adamlarla süslediler

Sokakları kardan adamlarla süslediler

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Bolu, kar, Yerel, Haber

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