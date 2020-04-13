Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi
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Sivas

Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi

Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

13.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:53
Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi

Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi

Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi

SİVAS - Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Domuz sürüsü akşam saatlerinde Eğri Köprü Mahallesi sokaklarında görüntülendi. Bir süre çöp kutusu çevresinde yiyecek arayan domuz sürüsü yiyecek bulamayınca bölgeden uzaklaştı. Domuz sürüsünün kent merkezinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi

Kaynak: İHA

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