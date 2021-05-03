Sokakları baştan aşağı yıkadılar
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Sokakları baştan aşağı yıkadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sokakları baştan aşağı yıkadılar Yaşanabilir bir İlkadım için yoğun mesai harcıyorlar Çevre temizliği için harekete geçen İlkadım Belediyesi, tam kapanma günlerinde genel temizlik yönünde hummalı bir çalışma başlattı.

Sokakları baştan aşağı yıkadılar

Yaşanabilir bir İlkadım için yoğun mesai harcıyorlar

SAMSUN - Çevre temizliği için harekete geçen İlkadım Belediyesi, tam kapanma günlerinde genel temizlik yönünde hummalı bir çalışma başlattı. Ekipler girdikleri cadde ve sokakları önce süpürüyor, sonrasında ise dezenfektanlı köpük yıkama ile başta aşağı yıkayarak korona virüsten arındırıyor.

İlkadım ilçesinin tamamında hummalı bir çalışma başlatan İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri cadde ve sokakların tamamını sabunlu suyla yıkayarak vatandaşların daha hijyenik bir ortamda yaşamaları için çalıştı. Dört bir koldan şehrin altını üstüne getiren ekipler, korona virüsle mücadele kapsamında aldığı onlarca önlemin yanında şehrin temizliği ve virüslerden arındırılması için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aynı anda 10 yıkama aracının girdiği mahalleleri, yabani otlardan arıdan 55 kişilik saha ekibi yaşanabilir bir İlkadım için ter döküyor. Görsel olarak temizliğin farkını yaşayan mahalle sakinleri ise virüslerden arındırılan sokaklarda emek veren belediye çalışanlarına evlerinin balkonlarında teşekkür ettiler.

"Kapanmayı fırsata çeviriyoruz"

Tam kapanma ile boş kalan sokak ve caddelerin temizliğine kısıtlamaları fırsata çevirerek daha da hassasiyet gösterildiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Son iki yıldır korona virüs salgınından dolayı bu tür temizliklerimizi daha kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ana caddelerimiz ile birlikte ara sokaklarımızı tabiri caizse şehrimizi baştan aşağı yıkayıp temizliyoruz. Deterjan ve tazyikli su ile yıkadığımız cadde ve kaldırımlarımızın kötü görüntüsünü ortadan kaldırırken bu tür çalışmalarla korona virüs salgınının çevre temizliğinden kaynaklı yayılımını da önlemeye çalışıyoruz. Tabii, mahalle sakinlerimizin de temizlik konusunda daha hassas olmasını istirham ediyoruz. Daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir İlkadım için gayretlerimiz devam edecek" dedi.

"İlimize mavi renk yakışır"

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekleyen Başkan Demirtaş, "İlimizin 'mavi' kategoride kalabilmesi için maske, mesafe ve temizlik konusunda daha hassas olması gerekiyor. Rehavete kapılmamamız gerekiyor. İlimize 'mavi' yakışıyor. Bu şekilde devam etmesi için daha dikkatli olmalıyız. İnşallah birlikte bu zorlu süreci de başarılı bir şekilde atlatacağız" şeklinde konuştu.

Sokakları baştan aşağı yıkadılar
Sokakları baştan aşağı yıkadılar
Sokakları baştan aşağı yıkadılar
Sokakları baştan aşağı yıkadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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