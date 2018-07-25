Sokakları Asfaltlanan Mahalleli Kurban Kesti

Amasya'nın Suluova ilçesinde belediye tarafından sokakları asfaltlanan Saraydüzü Mahallesi sakinleri kurban kesti.

Mahallelerine gelen asfalt hizmetini kurban keserek karşılayan Saraydüzü Mahallesi Muhtarı Recep Temiz ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetler için Belediye Başkanı Fatih Üçok'a teşekkür ettiler. Başkan Üçok, "Biz göreve başladığımızda Suluovamızın asfaltı olmayan hiçbir mahallesi kalmayacak, bütün hemşehrilerimizi çamurdan kurtaracağız demiştik. 2014 yılından bu zamana değin bu konuda da epey mesafe katettik. Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Asfalt çalışmalarımız Saraydüzü Mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Üçok, "Hemşehrilerimize layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz" diye konuştu.

Mehmetçik, Civelek ve Eda Sokak'ta tamamlanan asfaltlama çalışmasının Menekşe, Zambak, Piyale, Ayça, Yeşiltepe ve Ak Tepe Sokak ile devam edeceği bildirildi. - AMASYA