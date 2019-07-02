Sokaklardan uluslararası pistlere

SİNAN BALCIKOCA - Yaklaşık 3 yıl önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından dünya çapında geçerli bir spor dalı olarak kabul edildikten sonra 2020 Tokyo Olimpiyatları'na eklenen ve Türkiye'de 2 yıl önce federasyonu kurulan kaykay branşında 300 lisanslı sporcuya ulaşıldı.

AA muhabirinin, Türkiye Kaykay Federasyonundan derlediği bilgiye göre kaykay, 1950'li yılların başında ABD'nin Kaliforniya eyaletinin sahil kentlerinde ve Hawaii adasında rüzgarsız günlerde sörf yapamayan sörfçülerin bunu karada da yapabilme isteği üzerine ortaya çıktı.

İlerleyen yıllarda sokaklarda artarak devam eden bu eğlenceli oyuncak 1970'li yıllarda Türkiye'de de yaygın olarak kullanılmaya başlandı.

Yarım asırdan fazla süredir sokaklarda oyun olarak görülen bu sporun 2016 Rio Olimpiyat Oyunları öncesinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından olimpik branşlar arasında yer almasına karar verildi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları programına eklendi.

2017 yılında da Türkiye Kaykay Federasyonunun kurulmasıyla bu alanda lisanslı sporcular yetiştirilmeye başlandı. Yaklaşık 2 yılda sokaklardan pistlere 300 lisanslı sporcu kazandırıldı.

İki yıl içinde Brezilya ve Çin'de düzenlenen dünya kupalarına katılan sporcular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da yer alarak Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

"Sokakta yapılan bir oyunu pistlere dahil ettik"

Kaykay Milli Takımı'nın kampı için Bursa'ya gelen Türkiye Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Kulioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir federasyon olduklarını ve çok fazla tesisleşmeye, malzeme desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kulioğlu, kaykayın aslında bir oyuncak gibi görünürken şimdilere olimpik bir spor branşı haline geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kaykay sokakta oynayan çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran bir oyun aleti. Sokakta yapılan bir oyunu pistlere dahil ettik, olimpik bir spor dalı oldu. 2017'den bu yana 2 uluslararası yarışa katıldık. Sporcular kendilerini daha profesyonel hissediyorlar. Yeni şeyler, yeni ülkeler görmek çocukları mutlu ediyor. Şu an için bizim uluslararası başarımız o yarışlara katılmak. Brezilya ve Çin'de düzenlenen dünya şampiyonalarına katıldık. İlk hedefimiz Los Angeles'te düzenlenecek yarışlarda puan alıp sonrasında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak."

Kulioğlu, tesisleşme yatırımlarıyla kaykaya olan ilginin daha da artacağını belirterek, ilk etapta lisanslı sporcu sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Bakanımız kaykaya ilgi duyuyor, bu da bizi mutlu ediyor"

Kaykay Milli Takımı Başantrenörü Muhittin Gökhan Ertan da Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 12 sporcuyla Bursa'da kampa girdiklerini anlattı.

"Park" ve "street" disiplinlerinde mücadele ettiklerini vurgulayan Ertan, şunları söyledi:

"Kaykay sokaklarda yapılan bir spor. Gençlik ve Spor Bakanlığının büyük desteğiyle Türkiye'de kaykay için park yapımları devam ediyor. Bakanımız kaykaya ilgi duyuyor, bu da bizi mutlu ediyor. Kaykayın sokakta yapılan bir spor olması ve birçok tesisin kazandırılmasının ülke gençliğine büyük faydası var. Federasyon olarak gençlerimizi kaykay yapmaları konusunda elimizden geldiğince yönlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra önümüzde birkaç yarış daha var. Onlardan da puan toplayıp 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyoruz, umutluyuz. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek bize çok gurur veriyor. Sokağın bir parçası olan sporun devlet tarafından desteklenmesi bizim yalnız olmadığımızı gösteriyor."

"İlk kez Çin'de yarıştım, benim için gurur vericiydi"

Milli takım sporcularından 25 yaşındaki Safa Merve Nalçacı da çocukluğundan beri kaykayla ilgilendiğini aynı zamanda futbol oynadığını anlattı.

Safa Merve, kaykay yüzünden arkadaşlarıyla bile görüşmediğini belirterek, "Benim hayalim kaykayda ülkemizi dünyada temsil etmekti. İlk kez Çin'de yarıştım, benim için gurur vericiydi. İnşallah daha da ilerleriz bu alanda. Bütün yarışmalarda puan toplayıp Tokyo'ya katılmak istiyoruz. Ben de ülkemizi Tokyo'da temsil etmeyi candan istiyorum." diye konuştu.

Kaykayı genelde erkeklerin kullandığını vurgulayan Safa Merve, kendisini bu sporu yaparken görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

"Milli takımda olmak benim için gurur verici"

Sporculardan 17 yaşındaki Kerem Oral da 5 yıldır kaykay kullandığını belirtti.

Kerem, bu alanda Türkiye'yi yurt dışında temsil ettiğini aktararak, "Sokakta kaykay yaparken böyle bir şeyin olacağını düşünmüyordum. Kaykayın spor dalı olarak kabul edileceğini de beklemiyordum. Şimdi çok mutluyum. Milli takımda olmak benim için gurur verici. Şimdi ise olimpiyatlara katılmak istiyorum. Oraya gidip bayrağımızı gururla dalgalandırmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA