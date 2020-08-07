Sokaklardaki insan yoğunluğu ürkütüyor Sokaklardaki insan yoğunluğu ürkütüyor Vaka sayılarının artış gösterdiği kentte vatandaşları ne korona nede cezalar evde tutabiliyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerden biri olan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu ürkütüyor.

Sokaklardaki insan yoğunluğu ürkütüyor

Vaka sayılarının artış gösterdiği kentte vatandaşları ne korona nede cezalar evde tutabiliyor

GAZİANTEP - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her açıklamasında uyardığı illerden biri olan Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yaşanan insan yoğunluğu ürkütüyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, bir günde 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Günlük 3 bini bulan cezalara rağmen sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan Gaziantepliler, kentin merkezi alanları adeta akın etti.

Kameralara yansıyan insan yoğunluğunun görüntüsü ise korona virüse adeta davetiye çıkartan cinstendi. Ne korona virüs, ne sıcaklık nede cezalar aldırış etmeyen kent sakinleri maske kuralına kısmen uysa da sosyal mesafeyi hiçe sayıyor.

Kaynak: İHA