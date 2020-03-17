Sokaklardaki havayı kirleten araçlar Covid-19'un ölüm oranını artırıyor Hava kirliliğiyle Covid-19 ölüm oranı arasındaki bağı tahmin etmek çok zor değil. Tam resmi anlamak için henüz erken olsa dahi benzer bir durum olan SARS salgınındaki tablo, kirli havanın salgınlarda ölümleri yüzde 84'e varan oranda artırabileceğine işaret ediyor.

Petrol ve dizel araçlardan kaynaklanan hava kirliliğinin, Covid-19'un yol açtığı ölümleri artıracağını tahmin etmek çok zor değil.

Avrupa Halk Sağlığı Birliği (EPHA), nüfusun yoğun olduğu kentlerde diyabet, hipertansiyon ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarını körükleyen hava kirliliğinin, virüs kaynaklı can kaybı sayısının da artmasında rol oynayacağını hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com