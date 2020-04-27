Sokaklarda yine aynı manzara: 'Canımız çok sıkıldı, hava almaya çıktık' Sokaklarda yine aynı manzara: 'Canımız çok sıkıldı, hava almaya çıktık' Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Sokaklarda yine aynı manzara: 'Canımız çok sıkıldı, hava almaya çıktık' TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Büyük çoğunluk hava almaya çıktığını belirtti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Malkara'da vatandaşlar sokağa döküldü. Sokaklarda araç trafiği hareketlenirken, çok sayıda vatandaşın da yürüyüş yaptığı görüldü. Sokağa çıkan çoğu vatandaş, evde sıkıldığını ve hava almaya çıktığını söyledi. Akaryakıt istasyonları ve banka önlerinde de kuyruklar oluştu. Kaynak: İHA