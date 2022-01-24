SOKAKLARDA SNOWBOARD YAPTI

BOLU'da, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından aracın arkasına bağladığı halata tutunan bir genç snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

BOLU'da, dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından aracın arkasına bağladığı halata tutunan bir genç snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Tehlikeli eğlenceyi gencin arkadaşları cep telefonuyla kaydetti.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışının ardından kentteki cadde ve sokaklar karla kaplandı. Karla kaplı sokakların tadını çıkarmak isteyen bir genç, aracın arkasına taktığı halata tutunarak karla kaplı sokaklarda snowboard yapmanın heyecanını yaşadı. Kalıcı konutlar mevkiinde snowboard yapmanın keyfini yaşayan gencin eğlendiği anlarını vatandaşlar meraklı bakışlarla izledi. Tehlikeli eğlence gencin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.