Sokaklarda sadece onlar vardı Tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar bomboştu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Amasya'nın Taşova ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar bomboştu.

Sokaklar bayramın birinci günü 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ve sokak hayvanlarıyla hareketlendi. Bayram boyunca tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında bazı kesimler istisnai olarak kapsam dışı tutuldu. 65 yaş üstü vatandaşlar araba kullanmamak şartıyla yürüme mesafesi ile şehirde dolaştılar. Bayram geneli sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle tüm sokaklar köpeklere kaldı.

Emekli postacı Mürsel Çatal, "Tüm Türk Cumhuriyetlerinin, bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Allah bu korona virüsten bu milleti korusun. Çünkü ben ömrümde bir defa 75 yaşına geldim. Bayram namazını kılmadığım günü görmedim. Cuma namazlarını kılamıyorum. İnşallah bu memlekette böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Gelecek bayramlarda inşallah iyi olur" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA