Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor
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Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirgelere karşı belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari'de havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan çekirgelere karşı belediye ekipleri harekete geçti.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kent genelini istila eden çekirge sürüsüne karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Havaların ısınmasıyla birlikte dün itibariyle çarşı merkezi ve mahallelerde görülen çekirge sürüsü, vatandaşlar arasında paniğe neden olmuştu. Belediyeye yapılan ihbarlar sonucu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek çarşı merkezi ile park ve bahçeler başta olmak üzere 15 mahallede ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye yetkilileri, çekirge istilası bitene kadar geceli gündüzlü ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

(İHA)

Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Hakkari'de sokaklarda görülen çekirgeler tedirgin ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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