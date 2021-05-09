Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
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Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı

Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personelleri hazırladıkları özel kliple 'Anneler Günü'nü kutladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personelleri hazırladıkları özel kliple 'Anneler Günü'nü kutladı.

Pandemi başından beri sokaklardaki denetimlerini sürdüren ve tam kapanma ile bu denetimleri sıklaştıran Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 'Anneler Günü'nü unutmadı. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları hazırladıkları video klip ile annelerin gününü kutladı. Videoda birçok farklı noktadaki polisler tarafından "Anneler gününüz kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı
Sokaklarda denetim başındaki polisler anneleri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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