Sokaklarda "bayram sessizliği" sürüyor
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Sokaklarda "bayram sessizliği" sürüyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sessizlik hakim oldu.

Kent Meydanı, Fethiye ve İstiklal caddeleri, Yürüyüş Yolu, Yenicuma ile Fevziye camilerinin parkları sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Bazı caddelerde kısıtlamadan muaf olan az sayıda kişi bulunuyor.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Sokaklarda 'bayram sessizliği' sürüyor
Sokaklarda 'bayram sessizliği' sürüyor
Sokaklarda 'bayram sessizliği' sürüyor
Sokaklarda 'bayram sessizliği' sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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