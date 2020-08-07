Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
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Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar

Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, korona virüs önlemleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını su soldurur gibi boşaltırken amatör kamera tarafından görüntülendi.

Sokaklara yerleştirilen dezenfektanları böyle boşalttılar
07.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:25

Kocaeli'de kimliği belirsiz kişiler, korona virüs önlemleri kapsamında caddelere yerleştirilen dezenfektan stantlarını su soldurur gibi boşaltırken amatör kamera tarafından görüntülendi. Şahısların tespit edilip cezalandırılması için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi sürecinde vatandaşların dezenfeksiyonda kullanmaları amacıyla sokak ve caddelere dezenfektan sıvısı bulunan stantlar yerleştirildi. Cadde ve sokaklarda gezerken vatandaşların sıklıkla kullandığı dezenfektanların kimliği belirsiz ve duyarsız kişiler tarafından boşaltılma anları ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise hızla yayılarak büyük tepki gördü.

Görüntülerde İzmit merkezinde bulunan bir dezenfektan standına gelen 2 kişi, stanttaki dezenfektanı yanında getirdikleri kutulara dolduruyor. Görüntüleri çeken duyarlı vatandaş ise "Damacasını alan gelmiş, su dolduruyor mübarekler" dediği, yoldan geçenlerin de uyarmasına rağmen şahısların dezenfektanı boşaltmaya devam ettiğini söylüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de "Neden mi dezenfektanlar erkenden bitiyor?" başlığı ile görüntüyü sosyal medya sayfasından paylaşılarak vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Dezenfektanları boşaltan şahısların tespit edilerek cezalandırılması için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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