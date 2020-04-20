Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep sokaklarına konuşlanan sağlık görevlileri vatandaşın ateş ölçümünü yapıyor.

Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep sokaklarına konuşlanan sağlık görevlileri vatandaşın ateş ölçümünü yapıyor. Kentin önemli ticaret merkezleri, insan trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklarda korona virüs tedbirleri devam ediyor. Yaklaşan ramazan dolayısıyla alışveriş için tarihi almacılar çarşısına giden yol güzergahında bekleyen sağlık ekipleri ateş ölçümü sonrası çarşının bulunduğu sokağa girişine izin veriliyor. Kaynak: İHA