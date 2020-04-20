Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor
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Gaziantep

Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor

Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep sokaklarına konuşlanan sağlık görevlileri vatandaşın ateş ölçümünü yapıyor.

20.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:54
Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor

Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor

GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantep sokaklarına konuşlanan sağlık görevlileri vatandaşın ateş ölçümünü yapıyor.

Kentin önemli ticaret merkezleri, insan trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklarda korona virüs tedbirleri devam ediyor. Yaklaşan ramazan dolayısıyla alışveriş için tarihi almacılar çarşısına giden yol güzergahında bekleyen sağlık ekipleri ateş ölçümü sonrası çarşının bulunduğu sokağa girişine izin veriliyor.

Sokaklara konuşlanan sağlıkçılar ateş ölçümü yapıyor

Kaynak: İHA

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