Sokaklara el dezenfeksiyon stantları yerleştiriliyor Bartın'da yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgını için alınan tedbirler kapsamında şehrin değişik alanlarına el dezenfeksiyon standı yerleştirildi.

Bartın'da yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgını için alınan tedbirler kapsamında şehrin değişik alanlarına el dezenfeksiyon standı yerleştirildi.

Yapılan çalışma kapsamında Orta Mahalle Muhtarlık Bürosu yan tarafı, Şadırvan Caddesi, Kemer Meydanı, Orduyeri Mahallesi ve Hamam Sokak girişine olmak üzere 5 noktaya el dezenfekte stantları yerleştirilirken, çalışmalar belirlenen diğer noktalarda devam edecek. Yapılan çalışma hakkında açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın" COVİD-19 virüs salgını tedbir çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Ortak kullanım alanları başta olmak üzere, toplu taşıma araçları, cadde ve sokaklarımızda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaların yanı sıra dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da korunmalarına yardım olmak amacıyla şehrimizin bazı noktalarına el dezenfeksiyon stantları yerleştiriyoruz. Ekiplerimiz Orta Mahalle Muhtarlık Bürosu yan tarafı, Şadırvan Caddesi, Kemer Meydanı, Orduyeri Mahallesi ve Hamam Sokak girişine olmak üzere 5 noktaya el dezenfekte stantları yerleştirdiler. Çalışmalarımıza belirlediğimiz diğer noktalarda devam edeceğiz. Halkımızın bu süreçte evde kalmalarını, dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın da kurallara uymasını istiyoruz. Tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA