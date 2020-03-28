Sokaklar ve alışveriş merkezleri boş kaldı - ROTTERDAM Hollanda'nın en büyük kentlerinden biri olan Rotterdam'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle caddelerin ve tren garının boş kaldığı ve alışveriş merkezlerinin çoğunun kapalı olduğu gözlendi.

Hollanda'nın en büyük kentlerinden biri olan Rotterdam'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle caddelerin ve tren garının boş kaldığı ve alışveriş merkezlerinin çoğunun kapalı olduğu gözlendi. Kaynak: AA