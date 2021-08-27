SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ
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SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA Büyükşehir Belediyesi mahallelerde sinema şenliğine devam ediyor.

ADANA Büyükşehir Belediyesi mahallelerde sinema şenliğine devam ediyor.

Kültürel etkinliklerle halkın iyi zaman geçirmesini amaçlayan Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Sinema Şenliği kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde 'Züğürt Ağa?, Çarkıpare Mahallesi'nde de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' adlı filmlerin gösterimini sundu.

Özellikle kırsal mahallelerde sinema gösterimlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Merkez Yüreğir İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara, yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen'in oturduğu 1985 yapımı 'Züğürt Ağa' filmini seyrettirdi. Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı gibi isimleri kadrosunda bulunduran film, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Eğlenceli anlar yaşayan sinemaseverlerin yüzlerinde film boyunca gülümse eksik olmazken, izleyicilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Merkez Sarıçam İlçesi Çarkıpare Mahallesi'nde de 1977 yapımı, Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerinde oynadığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin gösterimi gerçekleştirildi. Alanda kurulan dev ekrandan filmi izlemeye gelen vatandaşlar, girişte dağıtılan maskeleri takıp, el dezenfektanını sürerek alana girdi. Film gösteriminde vatandaşlara ücretsiz olarak gazoz ve patlamış mısır dağıtıldı.

SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ
SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ
SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ
SOKAKLAR SİNEMA İLE ŞENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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