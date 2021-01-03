Sokaklar sessizliğe büründü

Muş'ta yeni tip koronavirüs (kovid -19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bugün de sokaklar caddeler ver parklar boş kaldı.

Kente koronavirüs (Kovid 19 ) tedbirleri kapsamında hafta içi her gün saat 21.00'de başlayan kısıtlama devam ediyor. Kısıtlama ile vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri de denetimlere aralıksız sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım