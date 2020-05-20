Sokaklar şenlendi
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Sokaklar şenlendi

Edirne'de 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izninin başlamasıyla, 4 saatliğine de olsa sokaklar ve parklar çocuk sesleriyle şenlendi.

Sokaklar şenlendi
20.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:11

Edirne'de 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma izninin başlamasıyla, 4 saatliğine de olsa sokaklar ve parklar çocuk sesleriyle şenlendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 14 yaş altı çocuklar 4 saatlik de olsa dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Yasağın kalktığı ilk dakikalardan itibaren sosyal mesafe ve maske takmak şartı ile kendini sokağa atan çocuklar adeta özgürlüğün tadını çıkardı.

Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar parklarda ve yeşil alanlarda oyun oynadı ve eğlenceli zaman geçirdi. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların parklarda gönüllerince eğlendikleri görüldü. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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