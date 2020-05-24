Sokaklar onlarla bayram etti
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Sokaklar onlarla bayram etti

Sokaklar onlarla bayram etti İzinlerin başlamasıyla ilk gittikleri yer mezarlık oldu Korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar önce mezarlıklara giderek dua ettiler ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

24.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:43

Sokaklar onlarla bayram etti

İzinlerin başlamasıyla ilk gittikleri yer mezarlık oldu

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar önce mezarlıklara giderek dua ettiler ardından parklarda güzel havanın tadını çıkardı. Yaşlıların öğleden sonra dışarı çıkmasıyla sokaklar biranda şenlendi.

Korona virüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan izin bayramın birinci gününe denk geldi. Sabah saatlerinde boş olan cadde ve sokaklar öğleden sonra hareketlendi. 65 yaş üstü vatandaşlar saat 14.00 itibariyle sokağa çıktı. Yaşlılar sokağa çıkmasıyla ilk gittikleri yer mezarlıklar oldu. Mezarlıklara giden yaşlılar yakınları için dua edip mezarları suladı.

Güzel havanın tadını çıkarmak için parklara akın eden genç ihtiyarlar, sosyal mesafeye ve maske takarak yaşıtlarıyla bayramlaştı. 65 Yaş üstü vatandaşlar bayramın birinci gününe izinlerini denk gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek sanki askerlikte çarşı izni gibi olduğunu dile getirdi.

Sokaklar onlarla bayram etti

Kaynak: İHA

Manşet

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